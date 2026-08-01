Москва1 авгВести.В Мурманской области спасли двух краснокнижных лебедят, которые остались без родителей. Об этом сообщает МВД России.
Взрослые птицы погибли при переходе через железную дорогу. В итоге птенцы остались одни, самостоятельно они бы не выжили.
Сотрудники железной дороги передали информацию о случившемся сотрудникам транспортной полиции. На помощь пришла инспектор направления по исполнению административного законодательства Апатитского линейного отделения полиции... Малышей нашли, поймали, согрелиговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Отмечается, что лебедят планируют передать в Лапландский заповедник.