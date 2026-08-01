В Мурманской области спасли двух краснокнижных лебедят

Осиротевших краснокнижных лебедят спасли в Мурманской области В Мурманской области спасли двух краснокнижных лебедят

Москва1 авг Вести.В Мурманской области спасли двух краснокнижных лебедят, которые остались без родителей. Об этом сообщает МВД России.

Взрослые птицы погибли при переходе через железную дорогу. В итоге птенцы остались одни, самостоятельно они бы не выжили.

Сотрудники железной дороги передали информацию о случившемся сотрудникам транспортной полиции. На помощь пришла инспектор направления по исполнению административного законодательства Апатитского линейного отделения полиции... Малышей нашли, поймали, согрели говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что лебедят планируют передать в Лапландский заповедник.