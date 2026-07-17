Москва17 июлВести.В Павлово-Посадском округе спасатели пришли на помощь диким кабанам, упавшим в заброшенный бетонный бассейн. Об этом сообщили в пресс-службе "Мособлпожспас".
Инцидент произошел 16 июля, в четверг, на территории бывшего детского лагеря на берегу озера Орлево. В службу обратились грибники, которые заметили животных. Прибывшие на место сотрудники обнаружили на дне бассейна двух взрослых особей и десять поросят.
Специалисты изготовили из подручных материалов деревянный накат, аккуратно установили его на дно бассейна и даже угостили животных, чтобы завоевать доверие. Кабаны вели себя спокойно, словно понимали, что им пришли на помощь… За считанные минуты, соблюдая предельную осторожность, всех животных вывели по настилу на свободуговорится в сообщении учреждения в мессенджере МАХ
В итоге все звери благополучно покинули бетонную ловушку и скрылись в лесу.