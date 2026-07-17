Подмосковные спасатели вызволили из "бетонного плена" семью диких кабанов В Подмосковье спасли 12 диких кабанов, упавших в заброшенный бетонный бассейн

Москва17 июл Вести.В Павлово-Посадском округе спасатели пришли на помощь диким кабанам, упавшим в заброшенный бетонный бассейн. Об этом сообщили в пресс-службе "Мособлпожспас".

Инцидент произошел 16 июля, в четверг, на территории бывшего детского лагеря на берегу озера Орлево. В службу обратились грибники, которые заметили животных. Прибывшие на место сотрудники обнаружили на дне бассейна двух взрослых особей и десять поросят.

Специалисты изготовили из подручных материалов деревянный накат, аккуратно установили его на дно бассейна и даже угостили животных, чтобы завоевать доверие. Кабаны вели себя спокойно, словно понимали, что им пришли на помощь… За считанные минуты, соблюдая предельную осторожность, всех животных вывели по настилу на свободу говорится в сообщении учреждения в мессенджере МАХ

В итоге все звери благополучно покинули бетонную ловушку и скрылись в лесу.