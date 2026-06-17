В Клинском округе Подмосковья спасатели эвакуировали семью из зоны подтопления

В Клинском округе Подмосковья затоплены участки, людей эвакуировали В Клинском округе Подмосковья спасатели эвакуировали семью из зоны подтопления

Москва17 июн Вести.В Клинском округе 17 июня произошел разлив реки Дойбица. В результате затопленными оказались несколько участков садоводческого товарищества "Весна", передает в MAX ГКУ МО "Мособлпожспас".

Сотрудники "Клинспаса" проводили утренний мониторинг обстановки и обнаружили, что дорога к жилым домам полностью затоплена говорится в сообщении

Уровень воды достиг 50-70 см. Оперативно прибывшие на место дежурные 221-й пожарно-спасательной части "Мособлпожспаса" на автоцистерне преодолели затопленные участки и обнаружили семью, которая не могла покинуть территорию.

На пожарной машине семейную пару и 10-летнего ребенка вывезли из зоны подтопления и передали сотрудникам муниципальной спасательной службы. Никто не пострадал.