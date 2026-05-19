Москва19 мая Вести.Спасатели МЧС России помогли обезвредить домашнего кота, который начал проявлять агрессию по отношению к своим хозяевам, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел 18 мая в доме на улице Лукса.

… домашний кот вдруг начал вести себя агрессивно и нападать на хозяев. Семья не смогла справиться самостоятельно и позвонила в службу спасения написали в пресс-службе

Спасатели обезвредили кота и поместили его в переноску, не причинив вреда.