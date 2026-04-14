В Удмуртии котенок спас хозяйку от пожара, начав кусать ее за ноги

Москва14 апр Вести.В Удмуртии котенок спас свою 68-летнюю хозяйку от пожара, укусив за ноги. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС в MAX, инцидент произошел утром 14 апреля в деревне Курегово Завьяловского района.

Причиной возгорания стала зола, оставленная в дровянике. Хозяйка дома сходила в баню, а потом собрала горячую золу в металлическое ведро и поставила в теплицу. На следующий день, подумав, что она уже остыла, пересыпала содержимое в пластиковую бочку для хранения золы, которая стояла в дровянике.

Со слов женщины, около 4 утра ее разбудил котенок, который начал кусать ноги, после чего она увидела в окно зарево от горящего дровяника и теплицы сказано в сообщении

Пожарные смогли спасти хлев и жилой дом. Огнем уничтожены дровяник и 2 теплицы, а также повреждены кровля хлева и сайдинг дома на общей площади 41 кв. м.

К ликвидации последствий пожара привлекались 9 специалистов и 4 единицы техники МЧС России.