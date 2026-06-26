Москва26 июнВести.В Сысертском округе Свердловской области пожарные вытащили кошку по кличке Нюся из горящего дома. Об этом сообщило управление МЧС России по региону в MAX.
По данным ведомства, днем в пятницу, 26 июня, в садовом доме загорелись второй этаж и кровля. Огонь распространился на площадь 200 квадратных метров, и прибывшие на место происшествия специалисты сразу приступили к разведке и тушению.
Настоящий героизм проявили сотрудники 113-й пожарно-спасательной части, спасая не только имущество, но и жизнь четвероногого друга. В селе Бородулино (СНТ "Надежда") огнеборцы вынесли из охваченного огнем садового дома кошку по кличке Нюсяговорится в сообщении
Они нашли испуганную кошку в критическом состоянии – от вдыхания продуктов горения она перестала дышать. Животному потребовалась реанимация с помощью маски дыхательного аппарата. В итоге Нюся снова задышала и открыла глаза.