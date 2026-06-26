Пожарные спасли кошку Нюсю из пылающего дома в Свердловской области В Свердловской области пожарные спасли кошку Нюсю из горящего дома

Москва26 июн Вести.В Сысертском округе Свердловской области пожарные вытащили кошку по кличке Нюся из горящего дома. Об этом сообщило управление МЧС России по региону в MAX.

По данным ведомства, днем в пятницу, 26 июня, в садовом доме загорелись второй этаж и кровля. Огонь распространился на площадь 200 квадратных метров, и прибывшие на место происшествия специалисты сразу приступили к разведке и тушению.

Настоящий героизм проявили сотрудники 113-й пожарно-спасательной части, спасая не только имущество, но и жизнь четвероногого друга. В селе Бородулино (СНТ "Надежда") огнеборцы вынесли из охваченного огнем садового дома кошку по кличке Нюся говорится в сообщении

Они нашли испуганную кошку в критическом состоянии – от вдыхания продуктов горения она перестала дышать. Животному потребовалась реанимация с помощью маски дыхательного аппарата. В итоге Нюся снова задышала и открыла глаза.