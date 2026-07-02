Москва2 июлВести.В Москве один из местных жителей потерял кошелек со 150 000 рублей. Его подобрал приезжий из Ростовской области, за что теперь ему грозит тюремный срок, сообщает пресс-служба столичной полиции.
Кошелек выпал из кармана ехавшего на электросамокате молодого человека, после чего потерю подобрал злоумышленник. Он решил оставить его себе.
Подозреваемому грозит уголовная ответственность по статье "Кража" - до 5 лет лишения свободынаписано в канале полиции в MAX
В настоящее время его взяли под подписку о невыезде.
Вычислить злоумышленника полиции помогли видеокамеры. На них попало и падение кошелька у электросамокатчика, и то, как ростовчанин забрал его себе. На той же улице он и был задержан.
Деньги возвращены их законному владельцу.