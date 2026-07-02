В Москве мужчине грозит лишение свободы за подобранный кошелек со 150 тыс. руб. Полиция Москвы вычислила мужчину, присвоившего потерянный кошелек

Москва2 июл Вести.В Москве один из местных жителей потерял кошелек со 150 000 рублей. Его подобрал приезжий из Ростовской области, за что теперь ему грозит тюремный срок, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Кошелек выпал из кармана ехавшего на электросамокате молодого человека, после чего потерю подобрал злоумышленник. Он решил оставить его себе.

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В настоящее время его взяли под подписку о невыезде.

Вычислить злоумышленника полиции помогли видеокамеры. На них попало и падение кошелька у электросамокатчика, и то, как ростовчанин забрал его себе. На той же улице он и был задержан.

Деньги возвращены их законному владельцу.