Москва11 июн Вести.К трем годам принудительных работ и удержанию 10% заработка в доход государства приговорен судом в Москве 22-летний житель столицы за кражу электромопеда стоимостью более 450 тысяч рублей, сообщает прокуратура города.

В ноябре он узнал о припаркованном длительное время у одного из домов на Проспекте Мира электромопеде. С целью завладеть этим средством передвижения молодой человек оформил заявку на одном из сайтов доставки.

Курьеру он сообщил, что необходимо перевести электромопед якобы для ремонта.

Назначено наказание в виде трех лет принудительных работ. 10% его заработка будет удержано в доход государства говорится в публикации прокуратуры Москвы

Затем фигурант лично получил транспортное средство на улице Косыгина и распорядился им по своему усмотрению, совершив, таким образом, кражу, подчеркнули в прокуратуре.

Свою вину молодой человек не признал, заявив: он был уверен, что электромопед – его находка, а не чье-то оставленное имущество.

Как передает ТАСС, потерпевшей по этому делу признана супруга основателя музыкального коллектива "Руки вверх!" Сергея Жукова.