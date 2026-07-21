Москвичку оштрафовали за видео с футфетишистом, которого она сняла в транспорте

Москвичку наказали за ролик с футфетишистом, облизывавшим ее ноги в автобусе Москвичку оштрафовали за видео с футфетишистом, которого она сняла в транспорте

Москва21 июл Вести.Дорогомиловский районный суд обязал москвичку Дарью выплатить 10 тысяч рублей компенсации и 3 тысячи судебных расходов мужчине, который фигурировал в ее видео. На записи он в транспорте без разрешения касался ее ног и обуви, сообщила девушка ИА Регнум.

Инцидент случился в сентябре 2025 года. Дарья засняла происходящее на телефон, а позже опубликовала ролик в Сети - его посмотрели около 2,7 миллиона раз. Вскоре мужчина нашел ее в социальных сетях и попросил убрать видео, ссылаясь на личные обстоятельства, однако позже обратился в суд.

Судья решил, что публикацией нарушены неимущественные права заявителя.

В заочном решении Дорогомиловского районного суда г. Москвы говорится о том, что девушка нарушила личные неимущественные права мужчины, распространив видео с его домогательствами, чем причинила ему страдания отмечается в публикации

Дарья не согласна с решением и собирается его обжаловать. После появления видео ей написали несколько женщин, которые сообщили о похожем опыте общения с этим мужчиной.

Позицию девушки поддержала член СПЧ Марина Ахмедова – она назвала решение суда несправедливым и предложила помощь во встречном иске.