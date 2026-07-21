Москва21 июлВести.Дорогомиловский районный суд обязал москвичку Дарью выплатить 10 тысяч рублей компенсации и 3 тысячи судебных расходов мужчине, который фигурировал в ее видео. На записи он в транспорте без разрешения касался ее ног и обуви, сообщила девушка ИА Регнум.
Инцидент случился в сентябре 2025 года. Дарья засняла происходящее на телефон, а позже опубликовала ролик в Сети - его посмотрели около 2,7 миллиона раз. Вскоре мужчина нашел ее в социальных сетях и попросил убрать видео, ссылаясь на личные обстоятельства, однако позже обратился в суд.
Судья решил, что публикацией нарушены неимущественные права заявителя.
В заочном решении Дорогомиловского районного суда г. Москвы говорится о том, что девушка нарушила личные неимущественные права мужчины, распространив видео с его домогательствами, чем причинила ему страданияотмечается в публикации
Дарья не согласна с решением и собирается его обжаловать. После появления видео ей написали несколько женщин, которые сообщили о похожем опыте общения с этим мужчиной.
Позицию девушки поддержала член СПЧ Марина Ахмедова – она назвала решение суда несправедливым и предложила помощь во встречном иске.