В Подмосковье два школьника выплатят компенсацию учителю за оскорбительные фото

Суд в Подмосковье взыскал 35 тыс. с двух учеников за оскорбительные фото учителя В Подмосковье два школьника выплатят компенсацию учителю за оскорбительные фото

Москва3 июн Вести.Орехово-Зуевский городской суд Московской области взыскал с двух учеников одной из школ компенсацию морального вреда в пользу учителя, чьи фотоизображения оскорбительного характера они рассылали через мессенджер. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Установлено, что в ноябре 2024 года ученик средних классов на уроке сфотографировал учителя без ее разрешения и отправил снимок своему другу.

Фотография была использована для создания оскорбительного и непристойного контента. Указанное измененное изображение было распространено среди учеников класса, а также в публичном канале в мессенджере сказано в сообщении

В суде отметили, что учителю был причинен моральный вред. В частности, женщина испытывала сильные переживания и беспокойство за свою репутацию, унижение и подавленность.

Учитель через суд требовала возмещения морального вреда в сумме 50 тысяч рублей. Однако ее исковые требования были удовлетворены частично. В итоге с одного из учеников взыскали 15 тысяч рублей, со второго – 20 тысяч.