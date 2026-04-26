Архангельский школьник отомстил педагогу, представив ее эскортницей в соцсетях Российский школьник из мести создал учительнице аккаунт на канале эскорт-услуг

Москва26 апр Вести.В Архангельской области школьник решил отомстить своей учительнице после получения двойки и создал аккаунт с ее данными на фейковом канале эскорт-услуг. Об этом сообщает канал SHOT.

Учительница обратилась с заявлением в полицию. Подростка в силу возраста не смогли привлечь к административной или уголовной ответственности.

На комиссии по делам несовершеннолетних с мстителем провели беседу, где он во всем признался говорится в сообщении

Педагог по собственному желанию уволилась из школы. По стечению обстоятельств, в день, когда появился фейковый канал, ей присвоили первую квалификационную категорию учителя.