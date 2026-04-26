Москва26 апрВести.В Архангельской области школьник решил отомстить своей учительнице после получения двойки и создал аккаунт с ее данными на фейковом канале эскорт-услуг. Об этом сообщает канал SHOT.
Учительница обратилась с заявлением в полицию. Подростка в силу возраста не смогли привлечь к административной или уголовной ответственности.
На комиссии по делам несовершеннолетних с мстителем провели беседу, где он во всем призналсяговорится в сообщении
Педагог по собственному желанию уволилась из школы. По стечению обстоятельств, в день, когда появился фейковый канал, ей присвоили первую квалификационную категорию учителя.