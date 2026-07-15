Москва15 июлВести.Суд встал на сторону ученика одной из школ Новгородской области, которого педагог привязала к лестнице скакалкой. Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, с учреждения в пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация в размере 50 тысяч рублей.
Изначально родители ребенка требовали 250 тысяч, однако в инстанции учли "требований закона о разумности и справедливости присуждаемого судом возмещения".
С учетом фактических обстоятельств дела, характера и объема причиненных истцу страданий, степени вины ответчика, а также требований закона о разумности и справедливости присуждаемого судом возмещения, решением Окуловского районного суда с образовательного учреждения в пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреда в размере 50000 рубговорится в сообщении инстанции в мессенджере MAX
Инцидент произошел в октябре 2025 года во время урока физкультуры в поселке Окуловка. По данным областной прокуратуры, мальчик 2016 года рождения неоднократно нарушал дисциплину, за что учитель отправляла его в помещение, расположенное в спортзале. В тот раз она схватила его за шиворот и повалила на пол, а после привязывала скакалкой к гимнастической лестнице.