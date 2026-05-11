В Орле детсад оштрафовали на полмиллиона за побег ребенка на дорогу

Москва11 мая Вести.В Орле суд взыскал с детского сада №31 500 тысяч рублей за то, что шестилетний воспитанник учреждения выбежал через открытую калитку на Московское шоссе и попал под грузовик. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Детский садик из Орла попал на полмиллиона рублей штрафа за то, что воспитанник сбежал перед тихим часом и попал под колеса грузовика. Администрация пыталась скинуть вину на родителей, но суд встал на их сторону говорится в публикации

Мальчик отделался ушибами, но после происшествия у него начались проблемы со сном, он стал часто спрашивать родителей о смерти.

В детском саду заявили, что не отпускали ребенка, а калитка была открыта как обычно. Мнения членов семьи разделились, поскольку заведующая учреждением приходится им родственницей.

Родителей такой расклад не устроил, и они обратились в суд. Суд встал на их сторону, обязав организацию выплатить 500 тысяч рублей компенсации. Если у детского сада не найдется средств, платить будет мэрия Орла.

Отмечается, что мальчик продолжает ходить в тот же садик - для семьи он самый удобный.