Юрист напомнил о праве требовать компенсацию за публикацию фото без согласия Юрист Моисеев: россияне могут взыскать компенсацию за фото без согласия

Москва10 мая Вести.Россияне имеют право потребовать удалить фотографию и взыскать компенсацию морального вреда, если их изображение было опубликовано без согласия. Об этом сообщил кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Андрей Моисеев.

За неразрешенное использование фотографий, отметил эксперт в беседе с ТАСС, предусмотрена гражданско-правовая ответственность.

Лицо может потребовать удаления фотографии, а также компенсации морального вреда. Таких дел не так много, но все же есть случаи, когда гражданам удается взыскать моральный вред. На практике – это около 50000 рублей объяснил эксперт

Юрист добавил, что агрессивная съемка в отдельных случаях может квалифицироваться как мелкое хулиганство. За это предусмотрено наказание от штрафа до административного ареста сроком до 15 суток.

