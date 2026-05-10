Москва10 маяВести.Россияне имеют право потребовать удалить фотографию и взыскать компенсацию морального вреда, если их изображение было опубликовано без согласия. Об этом сообщил кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Андрей Моисеев.
За неразрешенное использование фотографий, отметил эксперт в беседе с ТАСС, предусмотрена гражданско-правовая ответственность.
Лицо может потребовать удаления фотографии, а также компенсации морального вреда. Таких дел не так много, но все же есть случаи, когда гражданам удается взыскать моральный вред. На практике – это около 50000 рублейобъяснил эксперт
Юрист добавил, что агрессивная съемка в отдельных случаях может квалифицироваться как мелкое хулиганство. За это предусмотрено наказание от штрафа до административного ареста сроком до 15 суток.
