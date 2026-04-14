Юрист Хаминский напомнил об ответственности за аватарки в соцсетях

Москва14 апр Вести.Каждый пользователь соцсетей должен помнить об ответственности за аватарки в соцсетях, за размещение некоторых изображений возможна уголовная ответственность, например, за нацистскую символику, рассказал RT юрист Александр Хаминский.

Пользователям, размещающим аватарки в соцсетях, надо соблюдать определенные ограничения, напомнил он.

К примеру, фото человека можно использовать только с его согласия. Аватарка с изображением другого человека, особенно широко известного, может повлечь гражданско-правовой иск с требованием компенсации, указал юрист.

…Размещение некоторых изображений может повлечь и уголовную ответственность. В любом случае запрещено размещать в интернете изображения с экстремистской и нацистской символикой, изображения, нарушающие частную жизнь, авторские права заявил Хаминский RT



Он уточнил, что если нацистская или экстремистская символика размещена на аватарке впервые, то пользователя ждет административная ответственность, но за повторное нарушение может грозить до четырех лет лишения свободы.

В апреле 2024 года сообщалось, что доцента петербургского университета задержали за флаг Украины на аватарке.