Омича оштрафовали за поддельные фото Чубайса в нацистской форме Россиянин оштрафован за публикацию фейкового фото Чубайса в нацистской форме

Москва19 апр Вести.Житель Омска оштрафован за публикацию поддельной фотографии Анатолия Чубайса в нацистской форме, передает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Изображение бывшего главы "Роснано" в военной форме немецкого солдата времен Великой Отечественной войны мужчина разместил дважды, в двух соцсетях.

Соответственно, он получил за это два протокола по статье КоАП за пропаганду или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики и должен заплатить по тысяче рублей штрафа за каждое из двух правонарушений.

В суде россиян подчеркнул, что опубликовал такие изображения, так как не согласен с высказываниями и действиями Чубайса, который … сам "неоднократно допускал фашистские лозунги в адрес граждан нашей страны" говорится в сообщении

Он также объяснил, что не разглядел свастику на форме из-за не очень хорошего качества картинки, а умысла на пропаганду нацизма как патриот России не имел.