Студент обжаловал приговор по делу о краже мопеда у сына лидера "Руки вверх" Защита студента настаивает, что он хотел вернуть мопед сыну лидера "Руки вверх"

Москва23 июн Вести.Адвокат студента Максима Меркулова Азар Меликахмедов обжаловал приговор Останкинского суда Москвы по делу о краже электромопеда у сына лидера группы "Руки вверх" Сергея Жукова, сообщил представитель защиты в беседе с РИА Новости.

Останкинский суд 11 июня назначил молодому человеку наказание в виде трех лет принудительных работ. Кроме того, 10% его заработка будет удержано в доход государства. Свою вину молодой человек не признал, заявив: он был уверен, что электромопед – его находка, а не чье-то оставленное имущество. Потерпевшей по этому делу признана супруга основателя музыкального коллектива "Руки вверх!" Сергея Жукова.

Мы отправили в суд жалобу. Основные доводы: суд неправильно применил уголовный закон и фактически подменил гражданско-правовую ситуацию с находкой мопеда составом кражи отметил адвокат

Защитник утверждает, что Меркулов не был знаком с собственником мопеда, поэтому не мог передать ему транспортное средство. При этом он не уничтожил отслеживающий трекер и разместил в группе в соцсетях сообщение о находке.