Москва23 июнВести.Адвокат студента Максима Меркулова Азар Меликахмедов обжаловал приговор Останкинского суда Москвы по делу о краже электромопеда у сына лидера группы "Руки вверх" Сергея Жукова, сообщил представитель защиты в беседе с РИА Новости.
Останкинский суд 11 июня назначил молодому человеку наказание в виде трех лет принудительных работ. Кроме того, 10% его заработка будет удержано в доход государства. Свою вину молодой человек не признал, заявив: он был уверен, что электромопед – его находка, а не чье-то оставленное имущество. Потерпевшей по этому делу признана супруга основателя музыкального коллектива "Руки вверх!" Сергея Жукова.
Мы отправили в суд жалобу. Основные доводы: суд неправильно применил уголовный закон и фактически подменил гражданско-правовую ситуацию с находкой мопеда составом кражиотметил адвокат
Защитник утверждает, что Меркулов не был знаком с собственником мопеда, поэтому не мог передать ему транспортное средство. При этом он не уничтожил отслеживающий трекер и разместил в группе в соцсетях сообщение о находке.