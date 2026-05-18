Москва18 мая Вести.Вдова композитора Вячеслава Добрынина Ирина признана еще одной потерпевшей стороной по уголовному делу в отношении гендиректора музыкального издательства "Джем" Андрея Черкасова. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве и незаконном образовании юридического лица, связанного с авторскими правами известных артистов. Данные со ссылкой на судью Тверского суда Москвы передает ТАСС.

Ранее потерпевшей стороной признали основателей музыкального коллектива "Руки вверх!" Сергея Жукова и Алексея Потехина (группа распалась в 2006 году), а также компанию "Первое музыкальное издательство".

18 мая суд продлил срок ареста Черкасову еще на три месяца. Уголовное дело возбудили 20 ноября 2024 года по статье о самоуправстве, а затем о покушении на мошенничество. В ноябре 2025 года Черкасова задержали и арестовали. Фигурант обвиняется в незаконных и недобросовестных действиях - блокировке фильма "Руки вверх!" на популярных в РФ интернет-платформах.

Андрей Черкасов не признает вину.