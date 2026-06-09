Москва9 июнВести.Житель Красноуральска получил 10 суток ареста за езду на электровелосипеде без прав на управление им и в нетрезвом виде, сообщает Telegram-канал судов Свердловской области.
Нарушителя на электровелосипеде "Сянчу XCHU" с явными признаками опьянения остановили сотрудники Госавтоинспекции.
В отношении водителя составили протокол об административном правонарушенииговорится в публикации
Как выяснил суд, по техническим характеристикам это уже не велосипед, а мопед категории L1, для управления которым, согласно ПДД, нужны права категории "M" или любая открытая категория.
В итоге нарушитель получил 10 суток административного ареста, и доводы о незнании того, что на мощный электровелосипед нужны права, не спасли его от наказания.