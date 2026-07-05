В Приморье полиция проверяет информацию о жестоком обращении с животным

В Уссурийске в припаркованном автомобиле три дня находится запертая собака В Приморье полиция проверяет информацию о жестоком обращении с животным

Москва5 июл Вести.Полицейские проводят проверку по факту нахождения третьи сутки собаки в припаркованном автомобиле в Уссурийске, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.

По данным ведомства, в полицию поступила информация от жильцов многоквартирного дома на улице Некрасова о том, что в припаркованном автомобиле уже третьи сутки находится запертая собака. Участковые установили владельца животного - 60-летний житель села Галенки. Он пояснил, что приехал в гости к родственникам, у которых ребенок страдает аллергией на собачью шерсть. Поэтому держит собаку в автомобиле, периодически выгуливая ее. По словам владельца, в автомобиле у животного имеются вода и корм.

Мужчине рекомендовано передать собаку на временное содержание в приют. Он предупрежден об ответственности по закону РФ отмечается в сообщении

По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.