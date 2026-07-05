Москва5 июлВести.Полицейские проводят проверку по факту нахождения третьи сутки собаки в припаркованном автомобиле в Уссурийске, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.
По данным ведомства, в полицию поступила информация от жильцов многоквартирного дома на улице Некрасова о том, что в припаркованном автомобиле уже третьи сутки находится запертая собака. Участковые установили владельца животного - 60-летний житель села Галенки. Он пояснил, что приехал в гости к родственникам, у которых ребенок страдает аллергией на собачью шерсть. Поэтому держит собаку в автомобиле, периодически выгуливая ее. По словам владельца, в автомобиле у животного имеются вода и корм.
Мужчине рекомендовано передать собаку на временное содержание в приют. Он предупрежден об ответственности по закону РФотмечается в сообщении
По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.