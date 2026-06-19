Москва19 июнВести.Второе уголовное дело возбуждено в отношении женщины, оставившей своего семилетнего сына на три часа в запертой машине в Кузбассе. Как сообщает СУ СК России по Кемеровской области, речь идет о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенном с жестоким обращением.
Инцидент произошел 17 июня, в среду. По данным правоохранителей, после нахождения в автомобиле ребенка госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации в состоянии комы.
Возбуждено уголовное в отношении жительницы Новокузнецка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Также расследование проводится по статье об оставлении в опасности.