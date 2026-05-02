Москва2 маяВести.В Московском зоопарке сурикаты впервые после зимы оказались в уличном вольере и теперь "обустраиваются" там. Рассказ и кадры разместила в своем Telegram-канале гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
Сурикаты наводят порядок в уличном вольере после долгой зимней паузы. Первая прогулка после затяжной зимысказано в посте
Кроме того, на странице Московского зоопарк также показали, как енот Аким "наслаждается праздниками".
Енот Аким в Московском зоопарке Фото: Московский зоопарк / Telegram