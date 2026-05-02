"Наводят порядок": сурикаты обустраиваются в уличном вольере зоопарка Москвы Акулова: сурикаты обустраиваются в уличном вольере Московского зоопарка

Москва2 мая Вести.В Московском зоопарке сурикаты впервые после зимы оказались в уличном вольере и теперь "обустраиваются" там. Рассказ и кадры разместила в своем Telegram-канале гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Сурикаты наводят порядок в уличном вольере после долгой зимней паузы​​​. Первая прогулка после затяжной зимы сказано в посте

Кроме того, на странице Московского зоопарк также показали, как енот Аким "наслаждается праздниками".