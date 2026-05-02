Москва2 маяВести.В Московском зоопарке сурикаты впервые после зимы оказались в уличном вольере и теперь "обустраиваются" там. Рассказ и кадры разместила в своем Telegram-канале гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Сурикаты наводят порядок в уличном вольере после долгой зимней паузы​​​. Первая прогулка после затяжной зимы

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Кроме того, на странице Московского зоопарк также показали, как енот Аким "наслаждается праздниками".

Енот Аким в Московском зоопарке Фото: Московский зоопарк / Telegram