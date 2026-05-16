Карликовый бегемот Ксюша вернулась в уличный вольер зоопарка Москвы и поплавала Карликовый бегемот Ксюша из зоопарка Москвы вышла в уличный вольер

Москва16 мая Вести.Карликовый бегемот Ксюша впервые с начала весны вышла в уличный вольер в Московском зоопарке. Информация об этом и кадры с Ксюшей размещены на канале зоосада в мессенджере МАХ.

В посте сказано, что сезон прогулок открыла "одна из самых теплолюбивых африканских обитателей" зоосада. Уточняется, что ей открыли выход на улицу в связи с жаркой погодой, хотя в прошлом году Ксюша начала гулять только в конце мая.

В зоопарке рассказали, что уличный бассейн Ксюши наполнили водой. В вольере разложены угощения - сено люцерны и витаминно-травяная мука, ветки ивы, фрукты, овощи и листья салата. В вольере также уже подросла трава.

Как только дверь открылась, Ксюша с нетерпением вышла на поляну – очень довольная и счастливая поделилась гендиректор зоопарка Светлана Акулова

По ее словам, Ксюша начала угощаться травой и другой едой, а затем отправилась "покорять бассейн". Акулова добавила, что первый в этом сезоне уличный заплыв Ксюши "удался на славу".

Карликовый бегемот приехала в Московский зоопарк в 2017 году из Швеции.

Уточняется, что также сезон прогулок открыли сурикаты и дикдики.

Ранее в Московском зоопарке сообщали, что весь май с 7:30 до 9:00 утра можно пройти в зоосад бесплатно при оформлении бесплатного билета в офлайн-кассе.