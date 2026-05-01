Москва1 мая Вести.История о сбежавшей зебре в Ереване обернулась неожиданным разоблачением – животное, замеченное на улицах города, оказалось обычным раскрашенным ослом.

Ранее армянский ресурс shamshyan.com сообщил, что около 05.00 утра местные жители увидели зебру на проспекте Мясникяна, бегущую в сторону зоопарка. По информации издания, животное удалось поймать до прибытия полиции при участии сотрудников зоопарка и горожан.

Однако в ереванском зоопарке опровергли информацию о побеге. В учреждении заявили, что все зебры находятся на месте и в безопасности, а на фото и видео запечатлен осел, которого неизвестный раскрасил под зебру.

В зоопарке подчеркнули, что подобные "эксперименты" с животными недопустимы и противоречат принципам гуманного обращения. Инцидент вызвал активное обсуждение в соцсетях. Так, одни пользователи сочли произошедшее безобидным розыгрышем, другие – поводом задуматься о защите животных.