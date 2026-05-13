Во Франции предупредили водителей об опьяневших оленях на дорогах

Москва13 мая Вести.В департаменте Сона и Луара на востоке Франции возле дорог появились олени, которые прыгают, носятся и ведут себя неадекватно из-за поедания забродивших фруктов. Об этом заявили в местной жандармерии.

По заявлению местной полиции, пока ДТП с участием животных не было.

В соцсетях тем временем публикуются видео, на которых животные скачут из стороны в сторону, ходят кругами, резко бегают и ведут себя непредсказуемо.

