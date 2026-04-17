На Кузнецовской улице в Петербурге саперы "разминировали" плюшевого медведя В Санкт-Петербурге из-за плюшевого медведя перекрывали улицу

Москва17 апр Вести.Утром 17 апреля в Московском районе Санкт-Петербурга перекрывали дорогу из-за подозрительной находки. Об этом сообщил изданию "Фонтанка" один из читателей.

Отмечается, что у дома №44 на Кузнецовской улице оцепили участок тротуара – именно там обнаружили плюшевого медведя.

На место прибыли полиция, ДПС и группа разминирования ОМОН Росгвардии. Сотрудники вытащили игрушку на открытое пространство и проверили ее. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не нашли.

Медведь обезврежен, никто не пострадал цитирует слова очевидца "Фонтанка"

В полиции подтвердили, что опасности не было.