Песок с кладбища завезли на детскую площадку в московском Чертаново

Москва24 мая Вести.Во дворе столичного района Чертаново был обнаружен песок с кладбища. Его нашли на детской площадке, сообщает "Подъем".

По информации источника, в песке, привезенном на улицу Красного Маяка, были обнаружены искривленный крест и обломки надгробий. Также местные жители увидели в нем куски одежды, фрагменты памятников с портретами и облицовочный камень.

Была подана жалоба в управляющую компанию, которая, в свою очередь, возложила вину на исполнителя работ. В результате песок был вывезен из двора в течение часа.