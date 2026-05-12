Welt: ребенок нашел золото и 6 тысяч евро на детской площадке в Берлине

Москва12 мая Вести.В Берлине на детской площадке ребенок нашел серебряные монеты, ювелирные изделия из золота, дорогие часы, чистый слиток золота и шесть тысяч евро наличными, сообщает издание Kronen Zeitung.

Согласно данным, полученным от столичной полиции Германии, ценности обнаружил дошкольник. Он заметил серебряные монеты в кустарнике, после чего воспитательница детского сада и отец мальчика начали их подбирать. На том же участке они обнаружили и другие ценности.

Сейчас правоохранители выясняют, не были ли эти предметы похищены ранее.

В ноябре прошлого года радиостанция France Info сообщала, что житель Франции обнаружил клад из золотых слитков и монет примерно на 700 тысяч евро во время подготовки участка под строительство бассейна.