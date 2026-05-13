В Берлине дети нашли тайник с наличными и слитком золота возле игровой площадки

Москва13 мая Вести.Воспитанники одного из детских садов Берлина во время прогулки случайно обнаружили скрытый склад ценностей. Об этом сообщила полиция столицы Германии в соцсетях.

Тайник был обнаружен в районе Вильмерсдорф. По информации полиции, в нем хранился небольшой золотой слиток, серебряные монеты, ювелирные украшения из золота, дорогостоящие наручные часы, а также шесть тысяч евро наличными.

В полиции уточнили, что первым на необычный предмет в кустах наткнулся один из дошкольников. Ребенок заметил в растительности россыпь серебряных монет, после чего сообщил об этом взрослым. Воспитательница детского сада вместе с отцом другого ребенка самостоятельно собрали содержимое схрона и вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники правопорядка задокументировали находку и изъяли ее содержимое для дальнейшего разбирательства.

