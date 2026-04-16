Житель Германии купил сейф за 15 евро и нашел в нем золотой слиток

Москва16 апр Вести.Немецкий пенсионер приобрел подержанный сейф за символическую сумму в 15 евро, а внутри обнаружил скрытый отсек с золотым слитком. Инцидент произошел в Германии 15 апреля 2026 года, как сообщает агентство DPA со ссылкой на издание ntv.

56-летний мужчина купил сейф через интернет-платформу. При установке он случайно наклонил его, и неожиданно обнаружилась потайная ниша, отсутствовавшая в заводской комплектации.

Найдя внутри слиток золота, покупатель проявил гражданскую ответственность и незамедлительно сообщил о находке в полицию. Впоследствии золото было возвращено законному владельцу.