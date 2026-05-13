Москва13 мая Вести.Жительница США Кешия Смит нашла алмаз весом 3,09 карата во время поездки в государственный парк "Алмазный кратер" в штате Арканзас и назвала его в честь внуков, сообщает KAIT.

Как рассказала Смит, она запланировала поездку в парк более года назад с бойфрендом и братом. В октябре женщина потеряла сына, а в апреле – отца. Американка надеялась, что поиски алмазов помогут ей справиться с горем.

Смит копала в южной части парка и заметила что-то блестящее в своей лопате. Она положила небольшой камень в виде сердца в сумку и продолжила поиски. Через некоторое время американка отнесла находку в павильон. Там сотрудники парка сообщили, что Смит обнаружила драгоценный камень весом 3,09 карата. Найденный камень стал вторым по величине, который зафиксировали здесь в 2026 году.

Последние полгода я испытывала огромное давление. Мне действительно это было нужно. Я действительно молилась об этом, и я просто не могу поверить, что это произошло на самом деле поделилась женщина

Смит назвала алмаз "За'Новия Либерти". "За'Новия" – соединение имен ее внуков. "Либерти", которое с английского переводится как "свобода", символизирует то, что она сделала находку в 250-летний юбилей Америки.

