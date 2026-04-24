Отказавшаяся от титула ради любви принцесса Японии замечена в США с младенцем NYP: принцессу Мако увидели с младенцем в Коннектикуте

Москва24 апр Вести.Папарацци сняли отказавшуюся от титула японскую принцессу Мако во время семейного похода в магазин. При этом муж представительницы японской королевской семьи Кэи Комюро держал ребенка в слинге – повязке из ткани для переноски ребенка с рождения до двух-трех лет, отмечает The New York Post (NYP).

Ребенок в семье появился на свет в мае прошлого года, но до сих пор о нем крайне мало известно.

Его пол и имя остаются тайной отмечает издание

Мать и младенец находятся в хорошем состоянии. Если ребенок девочка, то права на японский престол она не имеет, по законам Японии трон наследуется только по мужской линии.

Принцесса Мако вышла замуж в 2021 году. Первая дочь наследного принца Фумихито и принцессы Кико в 34 года выбрала своей профессией искусствоведение. Она была среди организаторов выставки восточной живописи в Метрополитен-музее.

Для того, чтобы выйти замуж, Мако отказалась от титула и государственного пособия в 1,3 миллиона долларов (111 миллиона рублей) и стала простолюдинкой.

Недавно Мако и ее супруг приобрели таунхаус в Фэрфилд-Каунти за 680 тысяч долларов (58,5 миллиона рублей). Американские журналисты отмечают, что это существенно дешевле их прежнего жилья на Манхэттене.