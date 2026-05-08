В США родился ребенок от погибшего три года назад мужчины

Москва8 мая Вести.В американском штате Флорида суррогатная мать родила ребенка для 29-летней Кейси Лайонс от ее погибшего три года назад жениха. Об этом сообщает Daily Mail.

Трагедия произошла 22 февраля 2023 года: 24-летний Дилан Лайонс, работавший тележурналистом, был смертельно ранен во время съемки сюжета об убийстве. По данным СМИ, преступник вернулся на место происшествия и открыл огонь повторно.

После его гибели Кейси Лайонс решила сохранить возможность рождения общего ребенка, воспользовавшись процедурой посмертного забора спермы. Она рассказала, что пара планировала семью.

Спустя несколько месяцев женщина организовала процесс экстракорпорального оплодотворения с участием суррогатной матери. После нескольких попыток беременность наступила в июле 2025 года, и в итоге ребенок появился на свет.

