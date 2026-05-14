В Японии узнали размер дохода мужчины, чтобы он мог позволить себе молодую жену Японец должен зарабатывать от $95 тыс. в год, чтобы позволить себе молодую жену

Москва14 мая Вести.Доход мужчины в Японии должен быть не менее 95 тыс. долларов (15 млн иен) в год, чтобы у него были выше шансы на брак с женщиной, которая существенно моложе него. Такие выводы сделал оператор брачных агентств IBJ.

Компания провела анализ данных 9,3 тыс. пар, которые поженились через брачные агентства сети IBJ в 2025 году​​​. В ходе исследования выяснилось, что самым распространенным вариантам брака считался тот, где мужчина старше своей избранницы на 1-2 года (22,9%). Союзы, где разница в возрасте супругов превышала 10 лет, составили лишь 4,6%.

При этом если уровень дохода мужчины составлял около 95 тыс. долларов в год, то возрастные различия не превышали 4 лет. Однако если зарплата была больше указанной отметки, разрыв в возрасте резко увеличивался.

Разница в возрасте вырастает до 7 лет при доходах между 15 и 20 миллионами иен (около 95 и 127 тыс. долларов. – Прим. ред.) и достигает 8 лет при доходе выше 20 миллионов иен (127 тыс. долларов. – Прим. ред.) говорится в документе оператора

Брачное агентство также проанализировало пары, в которых старше была наоборот женщина. В этих случаях требования к доходу мужчины оказывались меньше. К примеру, в тех браках, где супруга старше на 5-9 лет, муж зарабатывал в среднем около 34 тыс. долларов.

Ранее в Японии пришли к выводу, что одинокий и изолированный от других людей образ жизни негативно влияет на здоровье пожилых людей.