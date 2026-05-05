Эксперт Трубникова: доход девушек до 18 лет выше на 10%

Эксперт рассказала, что уровень оплаты труда девушек до 18 лет выше, чем юношей Эксперт Трубникова: доход девушек до 18 лет выше на 10%

Москва5 мая Вести.Доход девушек до 18 лет в среднем выше на 10%, чем заработок юношей в этом же возрасте. Об этом рассказала президент аудиторско-консалтинговой сети "Финэкспертиза" Елена Трубникова.

Как пишет ТАСС, эксперт отметила, что после достижения совершеннолетия уровень оплаты труда у женщин снижается.

Неравенство в оплате труда [у женщин и мужчин] прослеживается на всех этапах профессиональной карьеры и практически не зависит от стажа работы. Единственным исключением является возрастная группа до 18 лет, где доходы девушек в среднем на 10% превышают заработки юношей. Однако уже после достижения совершеннолетия женщины начинают систематически уступать мужчинам в уровне оплаты труда объяснила Трубникова

По ее словам, разрыв сохраняется на протяжении всей карьеры. Мужчины зарабатывают примерно на треть больше женщин.

Ранее стало известно, что Росстат намерен начать применять новую методику расчета неравенства доходов.