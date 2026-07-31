Стало известно, на какую зарплату может рассчитывать молодежь от 15 до 25 лет Эксперт рассказал, на какую зарплату может рассчитывать молодежь

Москва31 июл Вести.Молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет могут рассчитывать на зарплату до 70 тысяч рублей. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель генерального директора "Работа.ру" Александр Ветерков.

Сейчас в среднем … 70 тысяч рублей – предложение для молодых специалистов. При этом, если посмотреть на резюме молодых специалистов, то они обозначают среднюю заработную плату даже ниже порядка 55 - 60 тысяч, но реальные ожидания у них в районе 100 тысяч рублей … И вот предложение 70 и ожидание в 100 – это все-таки разрыв порядка 30% … это тоже порождает такой уровень безработицы среди молодых ребят сказал эксперт

Ранее Александр Ветерков заявил, что молодым людям сложно найти работу, так как они ищут офисные, гибкие и престижные позиции, а интерес работодателей смещен в сторону массовых и технических профессий, где нужен опыт, дисциплина и готовность к жестким условиям.