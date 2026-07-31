Москва31 июл Вести.Для того, чтобы найти высокооплачиваемую работу, молодежи нужно показать себя хорошим специалистом во время подработок, так как это в дальнейшем позволит им попасть в штат. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель генерального директора "Работа.ру" Александр Ветерков.

Первое, что сейчас нужно сделать – попробовать себя на подработках. У большого количества работодателей есть предложения не на постоянную работу со стопроцентной занятостью, а есть предложение смен либо выполнения разовых заказов. И вот многие работодатели говорят о том, что … если им кандидат, выполняя разовый заказ и разовую работу понравился, и он выполнил его качественно, то 80% из них готовы его взять в штат осенью. Поэтому вот сейчас надо пробовать выходить на разовые заказы, не бояться этого, выполнять какие-то единичные работы или единичные смены показывают себя хорошо и далее с большей вероятностью устраиваться уже в штат на постоянные сказал эксперт

Ранее Александр Ветерков заявил, что молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет могут рассчитывать на зарплату до 70 тысяч рублей.