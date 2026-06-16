Эксперт Гукасова: никогда не работавшие в среднем получат 16,5 тысячи рублей

Эксперт рассказала о пенсии, которую получат никогда не работавшие граждане Эксперт Гукасова: никогда не работавшие в среднем получат 16,5 тысячи рублей

Москва16 июн Вести.Никогда не работавшие официально россияне будут получать только социальную пенсию, средний размер которой составляет 16,5 тысячи рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на директора программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Нину Гукасову.

Граждане, никогда не работавшие официально, и, как следствие, не сформировавшие требуемых пенсионных прав (страховой стаж не менее 15 лет и индивидуальный пенсионный коэффициент не менее 30), не лишаются права на пенсионное обеспечение. Для данной категории законодательством предусмотрена социальная пенсия по старости рассказала эксперт

Она также пояснила, что мужчины смогут получать социальную пенсию с 69, аа женщины – с 64 лет.