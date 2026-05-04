Москва4 мая Вести.Росстат заявил о намерении применять другой способ расчета коэффициента Джини, который используется для оценки уровня неравенства доходов граждан страны. Об этом пишет "Коммерсант".

Альтернативный способ учитывать региональную дифференциацию доходов уже после вычета налогов. Он будет применяться наравне с действующим.

Газета отмечает, что новая модель покажет более низкий уровень неравенства по сравнению с традиционным расчетом. Согласно ему, неравенство доходов в РФ по итогам 2025 года поднялось до рекордных 0,422 (такое высокое значение коэффициента Джини фиксировалось лишь раз с середины 1990-х годов). Другой способ расчета покажет падение этого значения до 0,375, говорится в материале.

Ранее в Росстате заявили, что доля россиян с доходом свыше 100 тысяч рублей в месяц по итогам 2025 года достигла 22,3%. Это стало максимальным показателем за всю историю наблюдений.