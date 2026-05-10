Москва10 мая Вести.Певец Стинг (настоящее имя - Гордон Мэттью Томас Самнер) объяснил намерение оставить своих детей без наследства, пишет People.

Уточняется, что 74-летний исполнитель заявлял о планах по наследству еще в 2014 году, с тех пор его намерение осталось в силе.

Все мои дети наделены исключительной трудовой этикой, не важно, унаследовали ли они ее благодаря ДНК или получили ее из-за того, что я сказал им: "Ребят, вы должны работать. Я трачу наши деньги. Я плачу за ваше образование. У вас все есть. Идите работайте". Никакой жестокости здесь нет. Мне кажется, что в этом и есть доброта и вера в то, что они сами всего добьются. Мои дети стойкие сказал Стинг

Он выразил надежду, что его дети сам найдут свой путь в жизни. Освобождать детей от работы - "это вид издевательства, в котором, надеюсь, я не никогда не буду повинен", добавил исполнитель.

От первого брака, длившегося с 1976 по 1984 год, с актрисой Фрэнсис Томелти у певца двое детей - 49-летний сын Джо и 44-летняя дочь Фуксия. В браке с Труди Стайлер, на которой он женился в 1992 году, у него появились еще четверо детей: 42-летняя дочь Микки, 40-летний сын Джейк, 35-летняя дочь Элиот и 30-летний сын Джакомо.