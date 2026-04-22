Москва22 апр Вести.Старший сын певца и композитора Александра Градского Даниил выразил сомнения в том, что его младший брат Иван действительно является сыном покойного музыканта. Об этом пишет KP.RU.

В публикации поясняется, что мать Ивана - Марина Коташенко, вдова Градского, с которой он прожил в браке 17 лет. По информации источника, Даниил настаивает на проведении ДНК-теста. В связи с этим в СМИ появились слухи о возможной эксгумации тела Градского для получения генетического материала.

В случае с наследственными вопросами, связанными с Александром Градским, такая экспертиза может иметь ключевое значение для подтверждения или опровержения статуса ребенка рассказал адвокат Игорь Баранов

Ранее сообщалось, что Даниил Градский намерен продолжить судебные разбирательства со второй женой своего отца Мариной Коташенко. По его словам, суд признал, что спорные 105 миллионов рублей входят в состав наследства, однако апелляционная инстанция обязала вернуть только 5 миллионов рублей. Градский считает, что Коташенко не удастся уйти от ответственности, перекладывая ее на других. Семья Градского рассчитывает урегулировать все имущественные споры исключительно в правовом поле и уже подала новое заявление в суд.