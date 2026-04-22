Москва22 апр Вести.Старший сын Александра Градского Даниил обвинил вдову певца Марину Коташенко в неверности и настаивает на проведении ДНК-теста сводного брата Ивана, так как мальчик не похож на их покойного отца, пишет KP.RU.

По информации издания, также появились слухи о возможной эксгумации тела артиста для получения образца ДНК. По словам адвоката Игоря Баранова, к такой процедуре прибегают только в крайних случаях. Обычно рассматриваются альтернативные варианты. Речь идет об использовании прижизненных биоматериалов либо личных вещей умершего. Кроме того, применяется сравнительное исследование с детьми, родителями, родными братьями или сестрами.

Ранее дети от третьего брака Градского Даниил и Мария, а также их мать Ольга Фартышева выиграли суд по выделению супружеской доли, получив 70% наследства.

По словам друга Градского продюсера Евгения Морозова, артист хранил у себя дома более 1 миллиарда рублей, не доверяя банкам. Также родные певца делят его недвижимость и коллекцию антиквариата, в которую входят старинная мебель, редкие книги и виниловые пластинки. Также он владел большим автопарком, включающим Lincoln Town Car, Toyota 4Runner, Chevrolet Lumina, Mercedes-Benz и Lexus RX 450.