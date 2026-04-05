Москва5 апр Вести.Следственный комитет и прокуратура еще раз проверят обстоятельства гибели 40-летнего оперного певца Евгения Кунгурова весной 2024 года. Об этом сообщил "Коммерсант".

Издание пишет, что отец певца Виктор Кунгуров обратился к председателю СК Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Александру Гуцану. В полученных ответах говорится, что новые проверки будут проведены прокуратурой Москвы и столичным ГСУ СК РФ.

Ранее Пресненский межрайонный следственный отдел ГСУ СК России по городу Москве дважды выносил постановления об отказе в возбуждении уголовного дела – по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства) – в связи с отсутствием события преступления.

Согласно официальной версии, артист добровольно ушел из жизни. Однако отец певца и его адвокат настаивают, что проверки были проведены ненадлежащим образом, и уверены, что причиной смерти стало убийство, а суицид инсценировали.

Новые проверки проведут прокуратура Москвы и столичное ГСУ СК Российской Федерации. В заявлениях Кунгурова-старшего также указывалось на возможное превышение должностных полномочий следователем, проводившим осмотр места гибели артиста на Зоологической улице. В ходе служебной проверки ранее признаков превышения полномочий или фальсификации доказательств обнаружено не было.

Адвокат заявил, что есть предположения о причастных, но называть имена они могут только следствию. Тело 40-летнего певца обнаружили 8 апреля 2024 года под окнами дома.