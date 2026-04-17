Москва17 апр Вести.Уголовное дело возбуждено после смерти оперного певца Евгения Кунгурова, скончавшегося в Москве весной 2024 года, сообщает "Коммерсант".

По данным издания, изначально была версия о самоубийстве артиста, по этой причине предварительное расследование не состоялось.

После жалоб отца погибшего руководству СКР и прокуратуры дело все же возбудили — пока по факту его доведения до самоубийства говорится в публикации

При этом, Кунгуров-старший считает, что его сына убили, а суицид является инсценировкой, чтобы скрыть преступление.

Письмо из прокуратуры с уведомлением о возбуждении уголовного дела поступило адвокату отца погибшего через два года и один день после смерти Евгения Кунгурова.

Оно было возбуждено в отношении неустановленных лиц, которые довели оперного певца до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства.