Москва5 апр Вести.Семья рэпера Паши Техника, настоящее имя которого Павел Ивлев, на годовщину смерти посетила его могилу. Об этом сообщил корреспондент NEWS.ru.

С изданием пообщалась бывшая жена музыканта Ева Карицкая (Карина Мельничук), подчеркнувшая, что лица, причастные к гибели артиста, по ее мнению, остаются безнаказанными.

Год прошел тяжело без него, жалею, что не наказаны люди из-за которых он умер в Таиланде, он мог остаться живым. Его окружали не те люди поделилась Карицкая

Также она с сожалением вспомнила, что их последний разговор с рэпером был ссорой из-за алиментов, в результате которой экс-супруги "сильно разругались, заблокировали друг друга". Карицкая отметила, что "не смогла ему сказать какие-то слова".

Она также сообщила, что их сын Иван теперь реже вспоминает отца. Однако на недавнем дне рождения бабушки мальчик загадал желание, чтобы папа вернулся к жизни.

Ранее фанаты Паши Техника запустили сбор средств в размере 1 млн рублей на выпуск его посмертного альбома "5 минут до итогов", сообщает NEWS.ru. Альбом из 30 композиций создавался почти три года и был завершен еще при жизни музыканта.