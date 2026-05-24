Москва24 мая Вести.Бывшая супруга рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Ева Карицкая показала памятник музыканту. Видео она опубликовала в своем Telegram-канале.

Скульптура Паши готова, она из бронзы. Скоро будет установка написала блогер

Рэпер скончался в Таиланде 4 апреля 2025 года от септического шока, который развился на фоне тяжелой бактериальной пневмонии.

Как ранее заявила экс-жена Техника в беседе с журналистами, лица, причастные к его гибели, по ее мнению, остаются безнаказанными.