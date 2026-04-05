Москва5 апр Вести.На могиле рэпера Паши Техника, настоящее имя которого Павел Ивлев, появилась корзина цветов с надписью "из Харькова". Об этом сообщил News.ru.

По словам поклонников рэпера, при жизни Паша Техник помогал беженцам из этого города, именно они и прислали цветы на могилу музыканта к годовщине его смерти.

Мать музыканта поделилась, что не может говорить о сыне без слез.

На годовщину смерти Паши Техника его семья посетила могилу музыканта. Как сообщила журналистам бывшая жена артиста Ева Карицкая (Карина Мельничук), лица, причастные к гибели ее супруга, по ее мнению, остаются безнаказанными.

Паша Техник скончался в 2025 году на Пхукете. Ему было 40 лет. 11 апреля музыканта похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Москве.