Москва3 маяВести.Прокуратура города Верхний Уфалей вмешалась в ситуацию, которая сложилась на городском кладбище, сообщили в прокуратуре Челябинской области.
По данным ведомства, разбирательство началось после того, как в социальных сетях появились жалобы на содержание территории.
Установлено, что на территории кладбища, в том числе вблизи захоронений участников специальной военной операции, имеются многочисленные места несанкционированного складирования твердых коммунальных отходовговорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства
Также были обнаружены завалы из ветвей и изделий из полипропилена.
В итоге выявленные нарушения стали основанием для внесения представления об устранении нарушений закона главе Верхнеуфалейского городского округа.