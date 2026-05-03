Кладбище в Челябинской области очистят после вмешательства прокуратуры

Для очистки кладбища от мусора потребовалось вмешательство прокуратуры Кладбище в Челябинской области очистят после вмешательства прокуратуры

Москва3 мая Вести.Прокуратура города Верхний Уфалей вмешалась в ситуацию, которая сложилась на городском кладбище, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По данным ведомства, разбирательство началось после того, как в социальных сетях появились жалобы на содержание территории.

Установлено, что на территории кладбища, в том числе вблизи захоронений участников специальной военной операции, имеются многочисленные места несанкционированного складирования твердых коммунальных отходов говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства

Также были обнаружены завалы из ветвей и изделий из полипропилена.

В итоге выявленные нарушения стали основанием для внесения представления об устранении нарушений закона главе Верхнеуфалейского городского округа.