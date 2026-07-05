В тверской Удомле задержан ночной дрифтер за езду вокруг братской могилы

В тверской Удомле заведено уголовное дело на ночного дрифтера В тверской Удомле задержан ночной дрифтер за езду вокруг братской могилы

Москва5 июл Вести.В Удомле полиция разыскала ночного дрифтера, чье поведение возмутило граждан. Подробности сообщает УМВД РФ по Тверской области.

В соцсетях была выявлена видеопубликация того, как уличный гонщик выписывает виражи у братской могилы павших воинов. Сотрудники Госавтоинспекции разыскали правонарушителя, он доставлен в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье 267.1 УК РФ "Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств" говорится в публикации

Статья предусматривает денежный штраф, принудительные работы либо до двух лет лишения свободы. Молодой человек извинился за свое поведение и заявил, что сожалеет о содеянном.