Москва27 маяВести.Житель Новосибирска предстанет перед судом за ночной дрифт в центре города, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.
По версии следствия, 22-летний обвиняемый совершал неоднократные развороты автомобиля на 360 градусов в центре города, создавая угрозу безопасной эксплуатации иных транспортных средств. На автомобиль наложен арест.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Новосибирскаотмечается в сообщении
Дрифтер обвиняется в действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств.