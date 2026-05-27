Ночной дрифтер предстанет перед судом в Новосибирске

Москва27 мая Вести.Житель Новосибирска предстанет перед судом за ночной дрифт в центре города, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.

По версии следствия, 22-летний обвиняемый совершал неоднократные развороты автомобиля на 360 градусов в центре города, создавая угрозу безопасной эксплуатации иных транспортных средств. На автомобиль наложен арест.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Новосибирска отмечается в сообщении

Дрифтер обвиняется в действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств.